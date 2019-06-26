/ Виновнику резонансного ДТП со «скорой» не удалось смягчить приговор

Нетрезвого автомобилиста, погубившего 3 человек, приговорили к 8,5 годам заключения.

Виновник громкого ДТП с каретой скорой помощи, произошедшего еще в 2016 году, пытался обжаловать приговор. 8,5 лет, на которые наказал его суд, показались суровым наказанием и самому Александру Филину, и его адвокату. Отбыв треть наказания, осужденный попросил заменить оставшийся срок принудительными работами. Однако прокурор не согласился с тем, что наказание нужно смягчить. Объективной причиной для этого могло быть исправление поведения заключенного и добросовестное выполнение всех постановлений суда, и прокурор этого не увидел.

Согласившись с мнением администрации исправительного учреждения прокурор указал, что осужденный в период отбывания наказания не возмещал причиненный ущерб, в учреждении отбывал наказание непродолжительное время, что не позволяет сделать объективный вывод о его исправлении, что в совокупности с личностью Филина не создает предусмотренных законом оснований для принятия положительного решения. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, страшная авария произошла в Челябинске 8 октября 2016 года. На дороге в Курчатовском районе столкнулись карета скорой помощи и автомобиль «Хонда». «Скорую» отбросило на столб электропередачи, автомобиль буквально разорвало на части. В результате ДТП скончались годовалый мальчик, фельдшер и 60-летний водитель медицинского автомобиля. Виновника ДТП приговорили к 8,5 годам заключения в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен был выплатить моральную компенсацию в размере миллиона рублей в пользу каждого пострадавшего.