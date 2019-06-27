/ Шесть человек получили травмы в лобовом ДТП на выезде из Челябинска

Все пострадавшие госпитализированы, среди них 12-летний мальчик.

Серьезное ДТП с 6 пострадавшими произошло в Тракторозаводском районе Челябинска. Ночью 27 июня на Бродокалмакском тракте столкнулись ВАЗ и «Тойота». Предварительно, отечественная легковушка выехала на встречную полосу, потому что водитель не справился с управлением. 4 человека, находившихся в ВАЗе, и 2 пассажира «Тойоты» оказались в больнице.

Оповещение оперативных служб проведено согласно действующим алгоритмам. На место прибыли сотрудники МЧС, ССМП, УМВД. — проинформировали сайт «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Все пострадавшие получили серьезные травмы. У 43-летней женщины черепно-мозговая травма, перелом пястных костей, у 19-летней девушки черепно-мозговая травма и перелом бедра. Также пострадал 18-летний парень, получивший черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, у его ровесника диагностировали черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей лица. 18-летнюю девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Среди пострадавших также оказался 12-летний ребенок, получивший перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Он в тяжелом состоянии находится под наблюдением врачей в областной детской больнице.