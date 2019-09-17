Экс-главе Карталинского района и его заместителю суд вынес приговор

Будучи чиновниками, они приобрели для детей-сирот непригодное для жизни жилье.

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Дело о непригодном жилье для детей-сирот в Карталинском муниципальном районе закончилось вынесением приговора в отношении бывшего главы района Сергея Шулаева и его заместителя Светланы Бровкиной. Суд признал их виновными в совершении преступлений по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий».

«Следствием и судом установлено, что глава Карталинского муниципального района Челябинской области совместно со своим первым заместителем в 2014-2015 годах незаконно выдали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями установленных требований и непригодных для постоянного, круглогодичного проживания», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

В этих домах было закуплено 14 квартир, которые позже были переданы детям-сиротам. На их оплату региональный Минсоц направил более 10,1 миллиона рублей.

После проведения соответствующих экспертиз, было установлено что проживать в данных помещениях — невозможно. Они не отвечают нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. В результате десять сирот, ранее проживавших в детских домах, остались без жилья.

Сергею Шулаеву и Светлане Бровкиной было вынесено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Также, им запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2,5 лет.