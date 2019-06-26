/ Автомобилист, сбивший пешеходов на Комсомольском проспекте, рассказал свою версию событий

По словам водителя «Рено», он ехал на желтый.

Сбивший 4 человек на Комсомольском проспекте рассказал, как произошла авария. По словам 19-летнего водителя «Рено», он ехал со скоростью до 70 километров в час от Свердловского проспекта. Затем автомобилист, по его рассказу, увидел моргающий зеленый сигнал и решил проехать на него, потому что побоялся экстренно тормозить из-за ехавшей за ним машины.

Стоп-линию я пересек на желтый сигнал светофора и увидел, как слева поворачивает водитель «Киа». Он ударил меня в бок, в левую сторону, меня отбросило на тротуар. Там я зацепил 4 человек, начал выруливать налево, уходить с тротуара. — рассказал водитель «Рено».

Сотрудники ГИБДД Челябинска воспользовались записью с регистратора находившегося рядом в момент ДТП автомобиля. На кадрах видно, как «Рено» движется по Комсомольскому проспекту, не останавливается на «желтый» и оказывается за линией уже на красный сигнал светофора.

Причины и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать сотрудники ГИБДД. Напомним, что автомобили столкнулись в 11:50 26 июня.