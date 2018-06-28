/ Камеры записали смертельное столкновение «легковушки» и грузовика на М-5

Автомобиль на полном ходу въехал в припаркованный «МАН».

Очевидцы смертельного ДТП, произошедшего поздним вечером 27 июня на М-5, продолжают делиться информацией. В соцсетях даже появилась запись с камер видеонаблюдения. Это сам момент аварии. Судя по кадрам, автомобиль на большой скорости ехал по трассе, а потом вылетел на обочину и врезался в «МАН». Грузовик зашатался от столкновения, а легковую машину отбросило на стоящий рядом второй грузовик.

Как утверждают очевидцы, водитель и сидевший на переднем сиденье пассажир живы, но получили переломы, сидевшая позади девушка вылетела через окно — не была пристегнута. Она также госпитализирована. 23-летний парень, сидевший рядом с ней во время поездки, столкновение не пережил. Его труп, по словам автомобилистов, оказался сильно изуродован.

Прибыв на место, спасатели Мобильного ПСО деблокировали одного из пассажиров и передали бригаде скорой помощи. После деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции. Остальные двое пострадавших были госпитализированы до приезда спасателей. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В Интернете обсуждается версия, что водитель не шел на обгон, а просто уснул за рулем. Пользователи Сети также утверждают, что пассажиров он нашел с помощью сервиса «Bla-Bla-Car».

Напомним, в Сосновском районе 27 июня в страшном ДТП погиб 23-летний парень. Он был пассажиром «Тойоты», въехавшей в грузовик. Сообщается, что «МАН» был припаркован возле придорожного кафе. Добавим, что три человека после ДТП оказались в больнице, в том числе водитель «легковушки». В обстоятельствах и причинах произошедшего продолжают разбираться сотрудники Госавтоинспекции.