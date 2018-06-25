/ 16-летний подросток найден мертвым после ДТП на автомобиле отца

Студент поссорился с папой накануне происшествия.

16-летний студент училища найден мертвым с ножевым ранением грудной клетки в Златоусте. Тело обнаружили у него дома утром в субботу, 23 июня. По данным источника, знакомого с ситуацией, незадолго до этого молодой человек взял автомобиль своего отца и попал на нем в ДТП. На одной из городских улиц столкнулись два ВАЗа «2115» и «2112». Серьезных травм удалось избежать, однако виновник аварии скрылся с места до приезда сотрудников правоохранительных органов. По некоторой информации, подросток мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

После случившегося, по данным источника, молодой человек пообщался с отцом, а через некоторое время было обнаружено тело юноши. На своей странице в социальной сети южноуралец ранее публиковал фотографии спидометра автомобиля, на котором он попал в аварию. На приборе показатели скорости переваливали за отметку в 190 километров в час. В комментариях подросток хвастался, что отец не запрещает ему такие развлечения.

После известия о смерти студента, друзья и знакомые начали оставлять посты с соболезнованиями. О нем отзываются как о хорошем и добром человеке. По словам приятелей погибшего, он неоднократно жаловался на проблемы в личной жизни. Более того, администратор одного из тематических пабликов в социальной сети «Вконтакте» заявил, что подросток делился с ним своими переживаниям, заявляя, что не хочет жить, но там ему не поверили.

Ты был самым добрым человеком, которого я знала. Очень хочется сказать тебе это, но уже не выйдет. Я не забуду такого светлого и доброго человека, как ты. Спасибо тебе за такую память. — пишут знакомые молодого человека.

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