/ Пассажир «легковушки» не выжил в столкновении с грузовиком на М-5

Еще трех человек увезли на «скорой».

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло поздним вечером 27 июня в Сосновском районе. «Тойота Камри», проезжая по трассе М-5, вдруг съехала на обочину. Предположительно, таким образом водитель пытался обогнать попутные машины. Однако вовремя оказаться на проезжей части автомобиль не смог. На полном ходу он въехал в «МАН».

В автомобиле «Тойота Камри» находились 4 человека. В результате столкновения пострадали водитель 1985 года рождения и 2 пассажира, третий, 1995 года рождения, скончался. В «МАН» никто не пострадал. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Свидетелями ДТП стали автомобилисты, проезжавшие по М-5. Они запечатлели последствия на камеру телефона. На фото видно, что задняя часть «легковушки» оказалась над землей, перед и крышу смяло. Автомобиль будто безуспешно пытался проехать между двумя грузовиками. Весь салон автомобиля в крови.

Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах произошедшего.