/ 60 камер будут следить за порядком на проезжей части и пешеходных дорожках

Количество постов видеонаблюдения увеличат к саммитам ШОС и БРИКС.

В Челябинске объявили аукцион на покупку новых комплексов видеонаблюдения и модернизацию старых. Разместить камеры хотят на гостевых маршрутах, чтобы следить за порядком на проезжей части. Кроме того, посты видеонаблюдения установят в скверах, парках и прогулочных зонах, на выездах из города. Все должно быть готово к началу октября.

Мы по условиям контрактов не закладываем каких-то конкретных комплексов. Но мы закладываем обязательные требования к комплексам и к функционалу комплексов. Например, такой функционал, как фиксация нарушений проезда грузового транспорта. Это для того, чтобы, во-первых, улучшить экологическую обстановку. Во-вторых, состояние дорог, чтобы больше контролировать грузовой транспорт, который разбивает дороги. — рассказал радио «Business FM Челябинск» начальник казенного учреждения «Безопасный регион» Евгений Круглов.

Февральский аукцион не единственный, власти запланировали еще один контракт на размещение передвижных видеопостов. Цена первого контракта — 310 миллионов рублей, второго — 200 миллионов.