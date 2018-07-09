/ Опубликовано видео спасения людей на месте столкновения большегрузов под Челябинском

На записи видны последствия крупного ДТП.

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Представители мобильного спасательного отряда предоставили видео с места крупной аварии в Сосновском районе. Там столкнулись три большегруза. На кадрах видно, как спасатели ищут пострадавших среди мешков с луком. Один из грузовиков перевозил продуты. Сперва удалось обнаружить слетевший с ноги погибшего водителя ботинок.

Также на месте работали сотрудники МЧС.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники и 3 человека и 1 единица техники от ГУ ПСС Челябинской области. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, столкновение трех грузовиков — МАЗ, «Газель» и «Скания», произошло в районе села Кайгородово. Автомобили не смогли поделить объездную дорогу под Челябинском. В результате столкновения водители иномарок погибли на месте. ДТП повлекло за собой крупную пробку на въезде в город.