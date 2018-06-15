/ Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на трассе М5

Автомобилисты сообщают о многокилометровых пробках.

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Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе М5 «Урал» сегодня, 15 июня, примерно в 8 утра. На 1814-м километре возле села Травники в Чебаркульском районе водитель иномарки «Фольксваген Пассат» выехал на встречную полосу. Что подтолкнуло его осуществить такой маневр, пока не установлено.

На «встречке» он столкнулся с автомобилем «Нива» и «Тойотой Камри». После этого отечественный внедорожник от удара изменил траекторию движения, тоже вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой Короллой», после чего перевернулся. В результате массового ДТП пострадали четыре человека, трое из них — семья с маленьким ребенком.

В автомобиле «Фольксваген Пассат» пострадали три человека — это водитель, его жена и ребенок. Еще один пострадавший — водитель «Тойоты Камри». Их всех госпитализировали. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы аварии.

Сейчас на участке дороги, где произошло ДТП, организовано движение по одной полосе. Автомобилисты сообщают о пробках и рекомендуют выбирать объездные пути.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства устанавливаются.