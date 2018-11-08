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/ Повисшую на окне школьницу спасли полицейский и пожарный

Повисшую на окне школьницу спасли полицейский и пожарный

Спасение человеческой жизни оба не считают своим подвигом.
сегодня в 17:23
  |  Происшествия

Во время ноябрьских праздников в Верхнем Уфалее полицейский и сотрудник МЧС спасли школьницу. Девочка, как выяснилось позже, захотела подышать воздухом — и высунулась из подъездного окна, расположенного на пятом этаже. Она не удержала равновесие — и полетела вниз. Школьнице удалось схватиться за подоконник. Очевидцы тут же обратились в полицию, и счет пошел на минуты.

Девушка держалась руками за окно. Несовершеннолетний поддерживал ее за руку. Увидел меня — убежал. Я сразу же схватил девушку, стал держать. Снизу были люди, попросил, чтобы мне помогли. Меня удерживали за ноги. Сил не хватало. Тут как раз подъехали сотрудники МЧС, один из них разбил стекло, свесился — и перехватил девушку. — рассказал сайту «Первый областной» полицейский Артур Шафигин.

Как рассказал сотрудник МЧС, спасавший школьницу, на размышления не было времени. Хотя ситуация была нестандартная. За 10 лет работы такие вызовы не принимали.

Если бы отпустил ее, я бы не простил себе. Из пожара вытаскивали людей, но там другая ситуация. Здесь мы через окно пытались ее вытащить, поднимали вверх — и получилось. Но героем себя не чувствую. Это обычная наша работа, будни. — сообщил сайту «Первый областной» пожарный 42 ПСЧ старший сержант внутренней службы Александр Наговицын.

Спасители 15-летней школьницы попросили у граждан быть расторопнее. По их слова, под окнами собралась большая толпа, но никто не догадался растянуть одеяло или выстелить землю подушками на случай, если школьница сорвется вниз.

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