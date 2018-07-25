/ «Приехал убирать ветки». Новые подробности гибели мужчины под колесами своего «КамАЗа»

Трагедия произошла на глазах у жителей Златоуста.

Водитель автомобиля «КамАЗ», который сегодня, 25 июля, умер под колесами большегруза, должен был очистить жилой двор от веток. Он приехал к месту назначения, погрузил мусор, который был навален у пятиэтажек, и собирался продолжить путь дальше. Однако техника и рельеф местности подвели мужчину.

Он, скорее всего, не поставил автомобиль на ручник, и лег под машину, чтобы осмотреть ее на наличие поломок. Тут небольшая горка, КамАЗ поехал по скату, выбраться он не успел. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

После трагедии ветки из «КамАЗа» выгрузили обратно и оставили во дворе. Там также остались небольшие лужи, похожие на подтеки масла. В данный момент большегруз транспортировали для установления обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, погибший нарушил технику безопасности.