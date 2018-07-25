/ «КамАЗ» задавил своего водителя в Златоусте

Мужчина умер на месте.

Водитель «КамАЗа» погиб под колесами своего же транспортного средства. Трагедия произошла в Златоусте 25 июля. Известно, что водитель нарушил технику безопасности. Он остановился, чтобы быстро починить машину, но забыл поставить большегруз на «ручник». Машина поехала. Выбраться из-под многотонного авто водитель не успел.

ЧП произошло в районе ресторана «Никольский». Говорят, что мужчина нарушил технику безопасности. Машина в конце упала набок. Водитель погиб. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Известно, что на место выезжали сотрудники ГИБДД, чтобы установить предварительные обстоятельства и причины произошедшего. Работа с инцидентом продолжается.