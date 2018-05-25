/ Уникальный медицинский КамАЗ поможет южноуральцам во время ЧС

Дорогую технику получил Челябинский территориальный центр медицины катастроф.

Медицинский КамАЗ стоимостью почти 14 миллионов рублей передали территориальному центру медицины катастроф в Челябинске. Это единственный в России передвижной автономный комплекс, оборудованный на базе автомобиля повышенной проходимости.

Благодаря комплексу удастся получить медицинскую помощь во время ЧС и в нештатных ситуациях. КамАЗ также может быть использован в качестве мобильного трассового пункта медицины катастроф, мобильного пункта управления ликвидацией медико-санитарных последствий ЧС. Авто сможет проехать даже по бездорожью. С его помощью удастся помочь одновременно 6 носилочным больным, в том числе до 4 реанимационных.

Для этого потребовалось серьезное оснащение комплекса: на борту расположились 4 комплекта аппаратуры жизнеобеспечения, портативный аппарат УЗИ-диагностики угрожающих жизни состояний, предусмотрены запас медицинского кислорода, медицинские укладки, система воздушной дезинфекции. Для связи и сбора информации здесь работают два ноутбука и четыре портативных радиостанции, а также система позиционирования ГЛОНАСС. Дополнительно КАМАЗ оснащен амбулифтом для подъема и спуска носилочных больных в корме модуля, каркасным съемным тентом для развертывания приемно-сортировочного поста. — пояснили в Минздраве Челябинской области.

Также в кузове расположен служебный отсек с двумя спальными местами для персонала, вакуумным туалетом, умывальником, микроволновой печью. Так бригада сможет работать в режиме длительного времени без отрыва.

Длительное время мы работали над подготовкой технического задания, перечня оборудования, перечня задач, которые мы ставим перед мобильным комплексом. Теперь мы получили это оборудование и можем сказать, что оно уникальное. Есть нечто подобное в отдельных регионах, но именно такого класса и такого уровня оснащенности аналогов в России на сегодняшний день нет. Этот автомобиль предназначен для решения экстремальных задач в чрезвычайных ситуациях, которые, к сожалению, эпизодически случаются. Конечно, хотелось бы, чтобы комплекс не пригодился по своему прямому назначению, но мы понимаем, что это невозможно. Кроме того, он может работать и в «мирной» обстановке. С учетом того, что территория области непростая, проходит много крупных мероприятий, в том числе в отдаленной от больших городов местности, этот комплекс решает сразу ряд задач. Он может автономно осуществлять дежурства и оперативно оказывать достаточно широкий спектр медицинской помощи, в том числе специализированной. Разумеется, этот комплекс поучаствует в обеспечении саммитов ШОС и БРИКС, так как может выполнять функции и скорой помощи, и передвижного стационара. — добавил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Медицинский комплекс обошелся примерно в 14 миллионов рублей. Деньги выделили из областного бюджета.