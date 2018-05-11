/ КамАЗ отправил в кювет иномарку с пассажирами на Южном Урале

﻿Два человека пострадали.

Накануне утром на объездной дороге под Магнитогорском КамАЗ столкнулся с легковым «Фордом». Авария призошла на территории Агаповского района. Большегруз отправил иномарку в кювет, не предоставив преимущества на развилке. В результате ДТП есть пострадавшие.

42-летний водитель, управлял автомобилем КамАЗ-65 115, не уступил дорогу автомобилю «Форд Фокус», пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, под управлением 53-летней гражданки, и совершил столкновение. В результате ДТП водитель «Форда» и пассажирка 1949 года рождения получили телесные повреждения. — сообщили сайту «Первый областной» в Госавтоинспекции Челябинской области.

Пассажирам иномарки потребовалась помощь медиков, двух человек — женщин 53 и 69 лет, госпитализировали. Сейчас инспекторы ГИБДД проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.