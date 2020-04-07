Ветер повредил здания и лишил света жителей Карталов

МЧС продлило предупреждение.

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Накануне в Челябинской области резко ухудшилась погода. На территории региона усилился ветер, прошли снегопады. Сильнее всего стихия разбушевалась в Карталах. Порывом ветра повредило крышу «Дома быта». Также местные жители сообщали о других повреждениях.

К счастью, в момент ЧП здание было закрыто, никто не пострадал. Общая площадь повреждения — 500 «квадратов». Сейчас решается вопрос о восстановлении кровли. Для сбора и обобщения поступающей информации на месте работают сотрудники 9 пожарно-спасательного отряда.

«Также из-за сильных порывов ветра сегодня произошло частичное отключение электроснабжения на территории отдельных населенных Карталинского района и села Агаповка. В настоящий момент идет поэтапное подключение электричества, для этой цели привлечены дополнительные бригады», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 6 и 7 апреля в отдельных районах Челябинской области прошли сильные осадки, усилился ветер.