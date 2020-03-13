Выходные с ветерком: порывы до 23 метров в секунду ждут регион в выходные

Погода в ближайшие дни не будет ласковой.

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В Челябинской области в грядущие выходные испортится погода. Сильные порывы ветра от 18 до 23 метров в секунду могут нести опасность. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинск предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

«14 марта повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — сообщает ведомство.

Погода же на территории региона будет пасмурная. Температура воздуха не опустится, а достигнет плюс 9 градусов днем в субботу, 14 марта, и плюс 6 градусов днем в воскресенье, 15 марта. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед.