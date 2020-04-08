В Карталах введен режим ЧС из-за разбушевавшейся непогоды

Часть города осталась без электроснабжения.

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В Челябинской области ввели режим ЧС в городе Карталы. Вчера, 7 апреля, из-за сильного ветра было повреждено несколько зданий, часть города осталась без электроснабжения.

«Режим ЧС в Карталах все еще не снят», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ликвидацию последствий из-за непогоды обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль.

«Работа энергетиков компании „Россети Урал“ накануне ухудшения погодных условий была переведена в режим повышенной готовности. Это позволило в кратчайшие сроки возобновить подачу электрической энергии в дома почти двух десятков населенных пунктов шести муниципальных районов Южного Урала», — отметил Сергей Дергваль.

В ходе разговора глава региона подчеркнул, что в неблагоприятных эпидемиологических условиях необходимо поддерживать надежное электроснабжение населения и соцобъектов.