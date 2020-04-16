Без света, тепла и воды живут челябинцы в доме на Ереванской

Причиной отсутствия коммуникаций стал пожар на лестничной клетке.

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Жители двухэтажного дома по улице Ереванская уже несколько дней сидят без света, газа и воды. Причиной этого стал пожар, уничтоживший деревянные лестницы и электропроводку.



Возгорание произошло во вторник, 14 апреля. Загорелась деревянная лестница. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, жертв на пожаре удалось избежать, однако в одной из квартир дома проживала женщина с ограниченными возможностями передвижения. Во время происшествия она не смогла покинуть квартиру.

«Чтобы исключить травмирование продуктами горения, пожарные обеспечили ей дыхание через спасательный комплект. Эвакуация женщины не понадобилась», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Также в ведомстве подчеркнули, что само здание имеет низкую степень огнестойкости. В частности оно состоит из пустотных перегородок, а лестницы сделаны из дерева. После пожара жители дома оказались буквально заперты внутри без средств к существованию. Также они не могут покинуть дом, потому что боятся, что лестница обвалиться. Жильцы говорят, что пытались добиться помощи от чиновников и городской администрации, но безрезультатно. Более того, оплатить ремонт лестничной клетки им предлагают за свой счёт, поскольку дом не обслуживается управляющей компанией.

«Мы обратились к депутату Андрею Зеленину, пытаемся от него добиться какой-то помощи, администрация города у нас приезжала, приезжал главный по ЖКХ, они все нам сказали: „Извините, ребята, обслуживающей организации у вас нет, оплачивайте все за свой счет“. У нас очень погорела лестничная клетка между вторым и первым этажами, там очень опасно ходить: те, кто тяжелее 60 — 80 килограмм, могут провалиться. Пока никаких действий: единственное, Андрей Зеленин нам сегодня пообещал организовать горячую кухню для жильцов, но по всем работам пока тишина», — рассказал читатель сайта «Первый областной».

Несмотря на то, что происшествие обошлось без жертв, жители дома буквально оказались заперты в собственных квартирах без необходимых коммуникаций. Меж тем, в администрации Челябинска сайту «Первый областной» рассказали, что было принято решение восстановить проводку и лестницы за счёт города.

«Договор жителей с обслуживающей управляющей компанией закончился в августе 2019 года. Принято решение восстановить проводку и лестницы за счёт резервного фонда главы города», — рассказал «Первому областному» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Готовы в администрации города предоставить погорельцам и временное жильё из маневренного фонда. Помимо этого, власти подчеркнули, что при необходимости могут организовать поставку горячего питания.