/ 12 деревьев ценных пород уничтожили вандалы в экопарке Магнитогорска

«Зеленые легкие» города изувечили топором.
Магнитогорский экопарк лишился сразу 12 деревьев ценных пород. Неизвестные прошлись топором по молодым растениям. Погублены березы, яблони и хвойные деревья. Некоторые полностью срублены, на других оставили насечки.
Нам не понятны мотивы такого варварского поведения и безответственного отношения к центральным паркам — зеленым легким нашего города. Убедительная просьба к посетителям — в случае, если вы стали свидетелем подобных противозаконных действий, незамедлительно сообщайте об этом сотрудникам экологического парка или звоните в полицию. — сказал директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Россол.
Экологический парк создавался для отдыха горожан, там с особым вниманием следят за состоянием деревьев. Поэтому поведение неизвестных вызвало беспокойство и непонимание у местных жителей, увидевших последствия вандализма.
Добавим, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.