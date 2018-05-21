/ Ветер срывал крыши и валил деревья в воскресенье на Южном Урале

Жители региона рассказали о последствиях стихии.

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Выходные в Челябинской области выдались жаркими и ветреными. Поток воздуха не смогли выдержать деревья. В Центральном районе Челябинска рухнули сразу 5 стволов. Сейчас специалисты занимаются их уборкой. Аналогичная ситуация в Ленинском районе города — там упавшее дерево перегородило проезд по улице Барбюса. Жители Магнитогорска тоже пожаловались на падение деревьев. В Миассе сильный ветер снес еще и железную крышу.

Надеюсь, никто из людей не пострадал, да и ничье имущество не пострадало. На Комарово, от сильного ветра снесло крышу. Там даже столбы, залитые бетоном в землю, вырвало. Похоже, крышу закрепили намертво. — рассказал очевидец Макс Мельников.

Жители Южного Урала утверждают: воскресный ветер дул с такой силой, что было трудно идти против него.

О пострадавших от падения деревьев и крыши людей не сообщается.