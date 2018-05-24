/ Град, ливни и сильный штормовой ветер движутся на Челябинскую область

Южноуральцам напомнили правила поведения при экстренном предупреждении.

Погода в Челябинской области начинает стремительно портиться. Вечером 24 мая и днем 25 мая в регионе прогнозируют сильнейший ветер. Отдельные его порывы достигнут 25 метров в секунду, что по школе Бофорта попадает под классификацию «сильный шторм». Кроме того, небо затянут тучи, а температура понизится.

По данным Челябинских синоптиков во второй половине дня и вечером 24 мая, ночью и днем 25 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, крупный град, очень сильные дожди. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителей Челябинской области просят не оставлять детей без присмотра, особенно на улице, взрослым также рекомендуют оставаться в помещениях.

Если непогода застала в городе или в открытой местности, прятаться возле деревьев или стен зданий не желательно. Опасность представляют также остановки и рекламные щиты.

В случае необходимости звоните на телефоны 01, 101 или в ЕДДС вашего муниципального образования.