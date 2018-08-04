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/ Вертолет с вахтовиками рухнул после взлета

Вертолет с вахтовиками рухнул после взлета

Выживших при падении нет.
сегодня в 10:10
  |  Происшествия

Авиатрагедия в Красноярском крае: перевозивший рабочих-вахтовиков вертолет упал после взлета. Как сообщают СМИ, он мог столкнуться с другим вертолетом, а точнее с перевозимым им грузом — задеть лопастями металлоконструкцию. Официальные ведомства называют падение вертолета МИ-8 «жесткой посадкой».

В 10:20 4 августа в Туруханском районе в 180 км от национального парка «Игарка» произошла жесткая посадка вертолета МИ-8. Всего привлекается 25 человек, 5 единиц техники. — комментирует МЧС.

Известно, что на борту было 18 человек — 3 члена экипажа и 15 вахтовиков. Все они, по предварительной информации, погибли.

Следственный отдел на транспорте начал расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Работы на месте падения МИ-8 продолжаются.

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