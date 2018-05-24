/ Челябинца доставили в больницу на вертолете после ДТП со спецтехникой

Автомобиль южноуральского жителя не подлежит восстановлению.

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Житель Челябинска стал участником ДТП на трассе под Екатеринбургом. Он ехал из столицы Урала домой. Впереди него следовал спецавтомобиль, наносящий разметку на дорожное покрытие. Челябинец, управляя «Мерседесом», не смог выбрать безопасную дистанцию, и въехал в разметчик. Иномарку раскроило, у разметчика оказалась повреждена часть прицепа.

23 мая около 15:00 на 139 километре Екатеринбург-Челябинск произошло ДТП, водитель автомобиля «Мерседес», 73 года рождения, житель Челябинска, двигающийся из Екатеринбурга в Челябинск, не смог выдержать безопасную дистанцию со впереди движущимся грузовым автомобилем, наносящим дорожную разметку, и совершил столкновение. В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения и был доставлен на вертолете в Первую областную больницу Екатеринбурга. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Свердловской области.

Авиацию привлекли, потому что травмы попавшего в ДТП Челябинца оказались очень тяжелыми.