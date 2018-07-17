/ Президент Татарстана прилетел в «закрытый» Снежинск на вертолете

Деловая встреча состоялась по инициативе губернатора Челябинской области.

Республика Татарстан и Челябинская область неделю назад договорились о сотрудничестве на выставке Иннопром. План мероприятий подписал президент Татарстана Рустам Минниханов и южноуральский губернатор Борис Дубровский. Сразу после этого татарстанская делегация решила посетить один из самых интересных городов региона — ЗАТО Снежинск. Рустам Минниханов и министры Татарстана хотели больше узнать о разработках, которые ведет ядерный центр. В закрытый город они попали на вертолете.

Гостям представили завод радиофармпрепаратов, аварийно-технический центр, экспозицию музея ядерного оружия. Затем представители Снежинска и Татарстана обсудили возможность сотрудничества, особенно в сфере создания цифровых предприятий.

Мы заинтересованы в сотрудничестве. Высокий потенциал РФЯЦ-ВНИИТФ может быть использован в самых разных направлениях, в том числе в рамках новой республиканской стратегии цифровизации экономики. Ваши разработки будут для нас очень полезными и востребованными. У нас уже есть конкретные наработки в области повышения нефтеотдачи, информационных технологий, применения оптоволоконных лазеров, а также в сфере подготовки специалистов для дальнейшей организации цифровых предприятий. Я уверен, у нас с вами много направлений для взаимодействия. — подвел итог Рустам Минниханов.

Снежинск, как рассказал президент Татарстана, давно был в планах на посещение. Не только научные разработки, но и южноуральская природа влекли Рустана Минниханова. Исполнение желания президента совпало с укреплением связей сотрудничества между двумя субъектами РФ.