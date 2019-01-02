/ Вероника Скворцова рассказала о состоянии младенца, найденного под завалом

Состояние Вани Фокина на данный момент стабильно тяжелое.

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова рассказала о состоянии мальчика, которого сегодня доставили из Магнитогорска в Москву.

Угрозы жизни нет. Состояние тяжелое, стабильное. Очень многое было сделано за прошедшую ночь. После полного обследования, к счастью, мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове от сдавления головки, гематомы поверхностные. С малышом рядом все время находится мама, она медсестра. С ней работают психологи, чтобы облегчить ситуацию. — отметила Вероника Скворцова.

Сейчас мальчику дают медикаменты, которые обезболивают и дают малышу восстановиться.

Также, министр здравоохранения поблагодарила магнитогорских врачей, которые в 6 утра вышли на работу полным составом, и взрослой, и детской больницы.