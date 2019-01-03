/ Спасатели извлекли еще несколько жертв магнитогорской трагедии

Поисковые работы ведутся круглые сутки уже несколько дней.

Сегодня ночью, спасателями и волонтерами, под завалами было обнаружено еще несколько пострадавших. По последним данным, количество жертв достигло 37 человек. Среди них было 6 детей. Редакция «Первого областного» выражает свои глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких.

Сейчас продолжаются поиски еще 4 человек. Работа ведется круглосуточно, спасатели разбирают завалы вручную, работает техника. С самого утра к месту трагедии приехал глава региона Борис Дубровский, который с 31 декабря лично контролирует процесс. Сразу после этого губернатор провел утренний штаб.