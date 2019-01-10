/ Спасители 10-месячного Вани Фокина подарили мальчику собаку в форме МЧС

Сотрудники центра «Лидер» стали первыми гостями идущего на поправку ребенка.

Врачи разрешили Ване Фокину, 10-месячному мальчику, спасенному из-под завалов, «принимать гостей». Родные всегда находятся рядом с малышом, а первыми посетителями палаты, где содержится младенец, стали его спасители — Петр Гриценко и Анатолий Чумичев. Именно они доставали Ваню из-под завалов и несли в машину скорой помощи, действовали оперативно, но осторожно, и подарили ему вторую жизнь. В подарок малышу от центра «Лидер» принесли игрушечную собаку в форме МЧС.

Выздоравливай, мой сладкий богатырь. Выздоравливай, мамочку слушайся. Тебе только здоровья, мы за тобой следим все. — сказал младенцу начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ центра «Лидер» МЧС России Петр Гриценко.

Спасатель признался, что навсегда запомнит взгляд ребенка, как и малыш, наверняка, его. Ведь именно при зрительном контакте Ваня перестал плакать и звать на помощь, проведя 35 часов под завалами.

В тот момент он ждал помощи, смотрел: «Когда же ты уже поможешь мне». Глаза темные, как у меня, во всяком случае, в темноте такие были. Мужчины не плачут, но мы переживаем в душе. Мы не в первый раз работаем, любой спасатель с большим опытом скажет, что в нашей работе есть чудеса. И это чудо. — сообщил корреспондентам «Первого канала» Петр Гриценко.

Над Ваней, рассказали спасатели, были обломки кроватки, двери шкафа с разбитым зеркалом, расколотые плиты. При любом неосторожном движении все это могло обрушиться на мальчика. Но спасатели, плечом к плечу работавшие на участке, не допустили трагедии.

Напомним, утром 31 декабря там рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Он сейчас под наблюдением московских специалистов.