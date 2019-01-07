/ Мальчик, спасенный из-под завалов в Магнитогорске, пришел в сознание

Состояние малыша становится все лучше.

О положительной динамике в состоянии 11-месячного Вани Фокина сообщают СМИ. Ребенок не просто начал самостоятельно дышать, он уже пришел в себя и успел встретиться с мамой. Женщина все это время «дежурила» у его кроватки, надеясь, что Ваня преодолеет недуги. Малыш реагирует на происходящее вокруг него и сам подает голос, поплакивает и гулит.



Ножки стабильны, но процесс заживления будет долгим, поэтому продолжается вся комплексная терапия. Тем не менее, самое страшное позади, на сегодняшний день можно сказать, что ребёнок выжил, его состояние улучшается, оно стабильное. — цитирует РИА Новости министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Напомним, Ваня Фокин — один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. ЧП случилось 31 декабря, и только на следующий день под завалами удалось отыскать 11-месячного мальчика. С черепно-мозговой травмой и серьезными обморожениями его отправили в Москву, малыша сопровождала мама. Лучшие врачи следят за состоянием Вани. Спасение ребенка назвали новогодним чудом.