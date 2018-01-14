Пропавшего по пути в школу 13-летнего мальчика вернули в семью

Ребенок отсутствовал три дня.

Полиция завершила поиски 13-летнего ребенка, пропавшего несколько дней назад по дороге в школу. Его предполагаемым местонахождением были ТРК. Там дежурили правоохранители, и в субботу, 13 января, мальчик появился в «Роднике». Из ТРК его увезли в отдел полиции, чтобы воссоединить с семьей.



Ребенок найден, возвращен в семью. Противоправных действий против него не совершалось. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Где был ребенок три дня — неизвестно.



Напомним, мальчик пропал 10 января. Не дождавшись сына, в ночь на 11 января мама обратилась с заявлением в полицию. Начались поиски пропавшего.