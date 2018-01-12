/ 13-летний мальчик пропал по пути в школу в Челябинске

Поиски ребенка продолжаются вторые сутки.

Маленький житель Металлургического района пропал в Челябинске. 13-летний Иван Шальнов ушел в школу 10 января и не вернулся. Сейчас поиски школьника продолжаются, к ним присоединились правоохранители.

10 января в Металлургическом районе Челябинска мальчик ушел из дома в школу, с тех пор его местонахождение неизвестно. Позже, в ночь на 11 января в полицию с заявлением обратилась его мама. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД по Челябинску.

Приметы пропавшего: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную шапку с серой полоской, темно-синюю куртку с бело-желтыми вставками, синие джинсы и черные ботинки. С собой у него была черная сумка на длинном ремне.

Всех, кто знает о местоположении школьника или видел его, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции по Металлургическому району по телефону 735-20-03 или в любой отдел полиции по номеру 02.

