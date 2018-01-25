/ Мужчина на черной иномарке пропал в Челябинской области

Южноуралец не выходит на связь почти две недели.

32-летний Игорь Малашта ушел из дома в поселке Межозерный в Верхнеуральском районе и пропал. Последний раз его видели почти две недели назад, 12 января этого года. С этого момента ничего о его местоположении ничего не известно. По информации волонтеров, занимающихся поисками, он может передвигаться на автомобиле Kia Rio чёрного цвета.

Рост пропавшего 164 сантиметра, среднее телосложение, русые с проседью волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную вязаную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Малашта Игоря Владимировича, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52. — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Лиза Алерт» Южный Урал.

Поисковики добавили, что пропавший может находиться в любом городе Челябинской области.

