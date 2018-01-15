/ Лысеющий мужчина на белой «семерке» пропал в Кизильском районе

Родственники обратились за помощью в полицию.

В Кизильском районе ищут мужчину на белой «семерке». Он уехал из дома в конце праздников, 8 января. О направлении родственникам не сообщил. После этого мужчина не выходил на связь, определить его местонахождение не удалось, о нем неизвестно до сих пор. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию.

Отдел МВД России по Кизильскому району разыскивает без вести пропавшего Болдашева Олега Николаевича, 29.04.1959 года рождения, уроженца и жителя поселка Зингейский Кизильского района. 08 января на автомобиле ВАЗ-21070 белого цвета, государственный знак Х258ХА 74, выехал из поселка Зингейский в неизвестном направлении и не вернулся, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. — сообщили сайту «Первый областной» специалист по СМИ ОМВД Кизильского района Елена Томина.

Приметы разыскиваемого: на вид около 55 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие седые, имеется лобное облысение. На теле имеется послеоперационный шрам в районе ключицы с левой стороны.

Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождении разыскиваемого мужчины, просят сообщить об этом в ОМВД России по Кизильскому району по телефонам: ОУР — 8 (35155) 3-02-08, 8-982-330-6436, дежурная часть — факс 8 (35155) 3-02-05 или 02.