/ Венок сожгли в Вечном огне подруги-восьмиклассницы

Одна школьница под подпиской о невыезде, две — на учете в полиции.

Записи с камер видеонаблюдения помогли полицейским Златоуста узнать, кто сжег венок в Вечном огне. Подозреваемыми оказались сразу три восьмиклассницы. Предполагается, что две девушки совершали акт вандализма, а третья снимала все на телефон. Только одной из задержанных уже есть 14 лет, и она может привлекаться по статье 214 «Вандализм» УК РФ. Ее подруги поставлены на учет в полицию.

В отношении одной подозреваемой, достигшей 14-летнего возраста, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подростки на учете в ПДН не состояли, проживают в семьях, характеризуются по месту жительства и учебы удовлетворительно. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, что обгоревший венок обнаружила директор Златоустовского краеведческого музея. По записям с камер стало ясно, что венок не просто кинули в огонь, о него прикуривали сигареты, и сделали все подростки.

За преступление, предусмотренное статьей «Вандализм», грозит до 3 лет лишения свободы.