/ Копейские подростки высушили обувь на мемориале Вечный огонь

Молодые люди вызвали возмущение местных жителей.

Накануне поведение маленьких жителей Копейска возмутило горожан. Подростки использовали мемориал Вечный огонь как место для сушки своей обуви. По словам прохожих, молодые люди лазили по памятнику и плевали в огонь. Компания из троих человек на замечания не реагировала. Информацией о произошедшем копейчане поделились в социальных сетях.

Трое подростков на велосипедах приехали к Вечному огню для того, чтобы посушить свои кроссовки, полазить по памятному обелиску и поплевать в огонь. На замечания не реагировали. Уважаемые родители, обратите внимание! — рассказала сайту «Первый областной» Олеся Баскина-Уколова.

Мнения пользователей о произошедшем разделились. Некоторые встали на защиту юных копейчан. По мнению горожан, молодые люди не осознают всей значимости обелиска, поэтому позволяют себе использовать его подобным образом. Другие считают, что подростков необходимо привлечь к наказанию и научить уважению.