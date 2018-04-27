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/ От «Вечного огня» в Челябинске зажгли керосиновую лампу

От «Вечного огня» в Челябинске зажгли керосиновую лампу

Мемориальный комплекс приводят в порядок.
сегодня в 11:48
  |  Общество

Подачу газа к «Вечному огню» в Челябинске приостановили сегодня, 27 апреля. Мемориальный комплекс приводят в порядок. Прежде чем погасить пламя, от огня зажгли керосиновую лампу. В это время специалисты проверяют газопроводы и другое оборудование мемориала.

Работа при открытом огне запрещена по технике безопасности, поэтому огонь перенесли в лампу. После окончания работ вернем его на место. Он вечный огонь, должен всегда гореть. — пояснил слесарь АО «Челябинскгоргаз» Максим Захаров.

Рабочие очистят горелку от посторонних предметов и осмотрят ее. Если конструкция в порядке, ее установят на место и запустят огонь. Работы стартовали в 9 часов утра и продлятся около 4-6 часов.

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