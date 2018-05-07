/ Вечный огонь зажегся в Кунашакском районе

Он завершил отреставрированный комплекс «Скорбящей матери».

В селе Кунашак перед Днем Победы торжественно зажгли Вечный огонь. Он стационарный, и будет гореть круглый год. Вечный огонь стал завершением комплекса «Скорбящей матери», который благоустроили и реконструировали. Теперь там находится гранитное изваяние матери, каменная плита с изображением солдат, выгравированной цитатой матери, взрастившей сыновей для защиты Отечества, и датой начала и окончания войны, а также возвышение, где и разместили Вечный огонь.

Сегодня 7 мая мы зажгли Вечный огонь Победы, который будет являться символом народной памяти и благодарности, напоминая жителям района о великом подвиге своих земляков. Их подвиг, стойкость, любовь к Отечеству всегда будут служить для нас высоким нравственным ориентиром. Мы благодарим и низко кланяемся всем, кто прошел испытания войны ее многотрудными дорогами: всем, кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял, кто отправлял последний кусок хлеба на фронт. — обратился к присутствующим глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов.

Вечный огонь, зажегшийся в Кунашаке, стал 20 стационарным в Челябинской области. Всего же на территории региона находится более 100 Вечных огней, но они горят только несколько дней в период празднования Дня Победы.