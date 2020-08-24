Велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Челябинске

Всего за выходные в городе произошло более 100 дорожных происшествий.

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Накануне вечером в Челябинске автомобиль сбил велосипедиста прямо на пешеходном переходе. Последний получил различные травмы. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

«23 августа в 19:25 на проспекте Победы, 337 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Приус“ при повороте налево на регулируемом перекрёстке совершил наезд на велосипедиста 1986 года рождения, движущегося со встречного направления прямо. Велосипедист доставлен в больницу»,— сообщили в ведомстве.

Всего за выходные в Челябинске произошло более 100 ДТП, в 10 из которых пострадали или пешеходы, или участники дорожного движения. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 49 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ещё около 30 водителей не имели прав.