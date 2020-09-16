«Лада» сбила велосипедиста на «зебре» в Челябинске

ДТП произошло в Советском районе города.

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В Челябинске под колеса «легковушки» попал велосипедист. Происшествие случилось вечером во вторник, 15 сентября, у дома № 3 по улице Марата.

«В 19:24 водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при повороте налево совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобилей», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Травмы получил 46-летний велосипедист.

Напомним, за сутки на территории Челябинска зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий, четыре из них — с пострадавшими. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дороге, особенно в условиях непогоды.