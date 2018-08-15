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/ 17-летнего велосипедиста с разбитой головой госпитализировали в больницу Миасса

17-летнего велосипедиста с разбитой головой госпитализировали в больницу Миасса

Мальчика сбила иномарка.
сегодня в 14:06
  |  Происшествия
Накануне, 14 августа, на проспекте Октября в Миассе сбили подростка. Молодой человек на велосипеде не уступил дорогу движущемуся автомобилю. Его госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», при движении совершила столкновение с несовершеннолетним велосипедистом 2000 года рождения, пересекавшим проезжую часть на велосипеде справа налево по ходу движения транспортного средства вне зоны пешеходного перехода. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Миасса.

Подростка госпитализировали с места ДТП в травмпункт, оттуда его перевели в городскую больницу.

Диагноз при поступлении — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. На данный момент состояние пациента удовлетворительное. Надеемся, что будет выздоравливать. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач ГБ№ 4 Андрей Смирнов.

Сейчас решается вопрос об административном преследовании водителя.

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