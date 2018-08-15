/ 17-летнего велосипедиста с разбитой головой госпитализировали в больницу Миасса

Водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», при движении совершила столкновение с несовершеннолетним велосипедистом 2000 года рождения, пересекавшим проезжую часть на велосипеде справа налево по ходу движения транспортного средства вне зоны пешеходного перехода. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Миасса.
Подростка госпитализировали с места ДТП в травмпункт, оттуда его перевели в городскую больницу.
Диагноз при поступлении — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. На данный момент состояние пациента удовлетворительное. Надеемся, что будет выздоравливать. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач ГБ№ 4 Андрей Смирнов.
Сейчас решается вопрос об административном преследовании водителя.