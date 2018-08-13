/ В колонию попал виновник смертельного ДТП с двумя «Мицубиси» на Бродокалмакском тракте

Мужчина раскаялся в произошедшем и признал вину.

В Тракторозаводском суде завершилось разбирательство в автоаварии, виновником которой стал 30-летний мужчина на «Мицубиси». Он, как было установлено, 2 февраля ехал по Бродокалмакскому тракту и врезался в лоб другой японской иномарки. Автомобилист не учел состояние своего транспортного средства, несоответствие резины погоде, и выехал на «встречку». Четыре человека по итогу погибли, а трех доставили в больницу.

Виновник ДТП за это время раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека», а также согласился сотрудничать со следствием.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. — сообщили сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Напомним, утром 2 февраля 2018 года на Бродокалмакском тракте столкнулись два автомобиля марки «Мицубиси». В результате аварии четыре человека погибли, три доставлены в больницы. Автомобилист, которого считают виновником ДТП, дважды за последний год привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.