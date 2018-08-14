/ 6-летний мальчик умер в ДТП по дороге из Парижа

За рулем автомобиля находилась мать погибшего.

В Нагайбакском районе 13 августа на полной скорости улетел в кювет автомобиль. В машине ехала семья с 6-летним ребенком, они направлялись из села Париж в соседний поселок. Как установили сотрудники ГИБДД, за рулем «Хендай IX35» находилась 27-летняя женщина. Именно она не справилась с управлением и отправила машину в кювет. Ни женщина, ни ее муж не пострадали. Но 6-летнего мальчика спасти не удалось.

В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летний мальчик, ее сын, от полученных травм скончался на месте. В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье автомобиля без специального детского удерживающего устройства и не был пристегнут. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

За прошедшие полгода 4 ребенка погибли в ДТП, потому что их перевозили ненадлежащим образом. Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напоминают:

Дети до 7 лет — перевозятся с помощью детских удерживающих систем, соответствующих их весу и росту. Конструкцией легковых и грузовых автомобилей, где едут дети, должны быть предусмотрены ремни безопасности.

Дети от 7 до 11 лет (включительно) — перевозятся на тех же условиях, особенно на переднем сиденье. На заднем сиденье ребенка можно просто пристегнуть ремнем безопасности.