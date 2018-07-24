Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 74.13 +0.2
Челябинск
сейчас
 
+26 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».
/ Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео

Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео

Иномарка сбила мальчика на «зебре».
сегодня в 17:58
  |  Происшествия

Авария с участием велосипедиста произошла в Челябинске накануне, 23 июля. На пересечении улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля в микрорайоне Парковый примерно в 20:18 девушка за рулем кроссовера не заметила еще одного участника движения. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения компании «Интерсвязь».

На ролике видно, что велосипедист мчится по тротуару. Подъехав к перекрестку, он продолжил движение на зеленый сигнал светофора. В свою очередь, направо поворачивала «легковушка», водитель которой, по всей видимости, не успела среагировать на двухколесный транспорт. Авто подбросило велосипед на капот, протащив до конца «зебры».

Проходили мимо, все живы, здоровы, на месте уже были родители мальчугана. Ребенку 9−10 лет, с ним все в порядке, отделался легким испугом. — сообщили очевидцы.

Свидетели ДТП не заметили видимых повреждений на автомобиле. Починить велосипед мальчику уже на месте аварии помогли его товарищи.

Происшествия
Автоледи, сбившая беременную женщину и ее мать, перед этим устроила ещё одно ДТП
сегодня в 15:08
Автоледи, сбившая беременную женщину и ее мать, перед этим устроила ещё одно ДТП
Происшествия
Пострадавшего в ДТП водителя спасатели «вырезали» из раскуроченного ВАЗа. Видео
  
вчера в 16:49
Пострадавшего в ДТП водителя спасатели «вырезали» из раскуроченного ВАЗа. Видео
Происшествия
«Мальчик был совсем один». Смертельное ДТП с шестилетним пешеходом у ТРК «Алмаз» попало на видео
  
22.07.2018
«Мальчик был совсем один». Смертельное ДТП с шестилетним пешеходом у ТРК «Алмаз» попало на видео
Происшествия
Руководство областной больницы наградит фельдшера, спасавшего мужчину после страшного ДТП
18.07.2018
Руководство областной больницы наградит фельдшера, спасавшего мужчину после страшного ДТП
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург
сегодня в 18:31
Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург
Общество
Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска
сегодня в 18:02
Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска
Происшествия
Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео
  
сегодня в 17:58
Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео
Общество
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
сегодня в 17:24
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
Общество
Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток
сегодня в 17:17
Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток
Хоккей
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
сегодня в 17:12
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
Общество
«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день
сегодня в 17:06
«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день
Спорт
Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко
  
сегодня в 17:02
Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6