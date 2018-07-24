/ Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео

Иномарка сбила мальчика на «зебре».

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Авария с участием велосипедиста произошла в Челябинске накануне, 23 июля. На пересечении улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля в микрорайоне Парковый примерно в 20:18 девушка за рулем кроссовера не заметила еще одного участника движения. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения компании «Интерсвязь».

На ролике видно, что велосипедист мчится по тротуару. Подъехав к перекрестку, он продолжил движение на зеленый сигнал светофора. В свою очередь, направо поворачивала «легковушка», водитель которой, по всей видимости, не успела среагировать на двухколесный транспорт. Авто подбросило велосипед на капот, протащив до конца «зебры».

Проходили мимо, все живы, здоровы, на месте уже были родители мальчугана. Ребенку 9−10 лет, с ним все в порядке, отделался легким испугом. — сообщили очевидцы.

Свидетели ДТП не заметили видимых повреждений на автомобиле. Починить велосипед мальчику уже на месте аварии помогли его товарищи.