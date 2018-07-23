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/ Пострадавшего в ДТП водителя спасатели «вырезали» из раскуроченного ВАЗа. Видео

Пострадавшего в ДТП водителя спасатели «вырезали» из раскуроченного ВАЗа. Видео

На проезжей части столкнулись две отечественные легковушки.
сегодня в 16:49
  |  Происшествия

В минувшие выходные на улице Парковый проезд в Златоусте произошла авария. Там, рядом с памятником Ленину, столкнулись две машины российского производства. На месте для устранения последствий аварии работали сотрудники МЧС и спасатели.

Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и «Лада Калина». Прибыв на место ДТП, областные спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали из ВАЗа водителя с переломом бедра и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Сейчас мужчина находится в местной больнице, за его состоянием следят врачи.

Последствия ДТП и работа извлекавших пострадавшего спасателя попали на видео.

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