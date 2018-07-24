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/ Автоледи, сбившая беременную женщину и ее мать, перед этим устроила ещё одно ДТП

Автоледи, сбившая беременную женщину и ее мать, перед этим устроила ещё одно ДТП

Одна из пострадавших в тяжёлом состоянии.
сегодня в 15:08
  |  Происшествия

Вскрылись новые обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 26-летняя беременная челябинка и ее 46-летняя мать. Они попали под колеса автомобиля «Киа Спортейдж», когда переходили дорогу на зеленый сигнал светофора на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов. Оказалось, что девушка, которая была за рулем авто, причастна к еще одному ДТП. Оно произошло в этот же день.

Ранее эта мадам, выезжая из двора на главную, не уступила мне дорогу и шаркнула мою машину «Хендай Гетц» и скрылась. Это произошло на улице Витебской в 13:00. Из-за ее второго повторного ДТП я ждала сотрудников ГИБДД до 7 часов вечера. О том, что два ДТП совершил один и тот же водитель, узнала случайно, зайдя в одну из групп в контакте. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Динара.

Она сообщает о незначительных повреждениях, полученных в результате аварии. При этом пешеходы, на которых наехала водитель Кии позже, по-прежнему остаются в больницах. По предварительной информации, на здоровье малыша происшествие никак не отразится.

Женщина 46 лет доставлена в железнодорожную больницу, у нее множественные травмы, тяжелое состояние. Женщина 26 лет, беременная, госпитализирована в челябинскую областную больницу с поверхностной травмой живота. В целом у женщины с ребенком все в порядке. — сообщили 1obl.ru в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, накануне, 23 июля, стало известно о ДТП, в котором пострадали две женщины, одна из которых беременная. Очевидцы сообщили, что водитель плакала. По данным собственных источников, она поворачивала на разрешающий сигнал светофора и не уступила дорогу пешеходам.

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