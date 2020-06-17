В Златоусте фельдшер скорой помощи пишет стихи

Творчество помогает отвлечься от проблем, признался Андрей Мезенцев.

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Фельдшер скорой помощи из Златоуста пишет стихи. Андрей Мезенцев написал более 300 стихотворений. Есть среди них тексты и про коронавирус. Творчеством мужчина занимается в перерыве между выездами и на станции, а рифму дорабатывает уже дома.



Как рассказал сам мужчина, повод для написания стиха может быть абсолютно любым, начиная от запоминающегося адреса или какой-либо ситуации. Андрей Мезенцев отметил, что на фоне пандемии творчество помогает абстрагироваться от проблем.

«Бывают всякое: адрес запоминающийся, ситуация, начинаешь её додумывать, придумывать, раскручивать в голове. Бывает месяцами вообще ничего не приходит, а бывает за день по несколько стихов. Это независимые вещи. Наверное от музы зависит, как придет, так и пишется. Раньше писал поздно ночью. Сейчас можно спокойно писать днём. Главное — отвлечься от всего, задуматься, поискать рифмы»,— подчеркнул Андрей Мезенцев.

Мужчина признался, что муза настигала его на работе. Так, одно из стихотворений, посвященных коронавирусу, фельдшер написал когда вёз больного COVID-19 в Челябинск. В общей сложности поездка, во время которой Андрей Мезенцев был в защитном костюме, заняла более 6 часов. За это время мужчина придумал стих.