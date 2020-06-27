Автомобильная дорога свяжет два микрорайона в Челябинске

Завершить строительство планируют к концу 2020 года.

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В 2020 году между микрорайонами «Тополиная Аллея» и «Ньютон» появится автомобильная дорога. Сейчас строительство объекта находится на начальных этапах, однако к концу года подрядчик обещает полноценную дорогу с тротуарами, остановками и прочими удобствами. Подробнее рассказал руководитель пресс-службы компании «Строймеханизация» Сергей Блиновских в интервью проекту «Это Челябинск».

«Проект реализации проекта разбит на несколько этапов. Помимо дороги будут тротуары, газоны, остановочные комплексы, работы по озеленению и монтаж системы дорожного освещения. Реализация проектов рассчитана до конца 2020 года. На сегодняшний день работы идут с некоторым опережением»,— рассказал Сергей Блиновских.

Поскольку дорога строится с нуля, а на этом этапе важны даже самые мелкие детали, к делу подключили настоящих профессионалов, стаж работы которых от пяти лет и более. Строится объект в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на постройку новых дорог в Челябинске выделено 250 миллионов рублей.

«На эти деньги будут построены новые участки дорог на улице Татищева и 250 лет Челябинску. Там уже проводятся работы. Ещё 700 миллионов рублей будет направлено на ремонт, это замена асфальтового покрытия, понижение пешеходных переходов, замена бордюрных камней и так далее»,— рассказал Максим Куляшов, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту.

Благодаря выделенным средствам в этом году будут отремонтированы дороги на 28 улицах.