/ ВАЗ упал на крышу после тройного ДТП в Челябинске

Авария произошла возле областного ГИБДД.

Три автомобиля столкнулись в Челябинске на автодороге Меридиан. ДТП произошло утром 6 июня недалеко от областного ГИБДД. Участниками аварии стали «БМВ», «Шевроле» и ВАЗ-2107. Виновника инцидента предстоит определить сотрудникам Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

В районе 06:50 утра по адресу Харлова, 20, произошло столкновение попутно движущихся автомобилей «БМВ», «Шевроле» и ВАЗ-2107. После чего ВАЗ совершил наезд на препятствие, разделительное ограждение, и перевернулся. — рассказала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Отметим, что в аварии никто не пострадал.