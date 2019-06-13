/ Пенсионер из Кургана «убил» свою жену на трассе в Челябинской области

Мужчина спровоцировал смертельное ДТП.

Пенсионер из Курганской области предстанет перед судом за смертельное ДТП, которое произошло в начале февраля в Красноармейском районе Челябинской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 61-летнего мужчины по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

Установлено, что обвиняемый 10 февраля 2019 года, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь в условиях гололеда по автодороге «Челябинск — Новосибирск» вблизи поселка Лесной, завершив обгон самосвала, допустил занос автомобиля, который потерял курсовую устойчивость, в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Шевроле Нива». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службы прокуратуры Челябинской области.

В результате ДТП погибла пассажирка «Тойоты», которая была женой обвиняемого. Она скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажир «Шевроле Нивы» получили тяжкий вред здоровью. На данный момент уголовное дело направлена в Красноармейсский районный суд, где будет рассмотрено по существу.