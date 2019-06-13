/ 16-летняя девушка попала в больницу после ДТП на М-5

Пострадавшая ехала в автомобиле с 70-летним водителем.

В Челябинской области на трассе М-5 чудом выжила 16-летняя девушка. Она ехала в автомобиле «Рено Канго», в который въехал «Мерседес Бенц GL». По данным ГИБДД, 46-летний автомобилист за рулем немецкого автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию. В итоге «боднул» попутку на полосе, предназначенной для разгона.

11 июня 2019 года в 14:20 часов на 1866 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Сосновского района, 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес Бенц GL», не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди двигавшегося в попутном направлении, по полосе предназначенной для разгона, автомобиля «Рено Канго», под управлением мужчины в возрасте 70 лет, вследствие чего совершил с ним столкновение. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

16-летнюю девушку доставили в больницу. Другие участники ДТП не пострадали.